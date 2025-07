Non ce l’ha fatta il 64enne coinvolto nel crollo della sua abitazione a seguito di una violenta esplosione avvenuta in largo Benigno, a Torre del Greco, in provincia di Napoli. L’uomo era stato estratto vivo dalle macerie dai vigili del fuoco e immediatamente trasferito in ospedale in condizioni critiche. Purtroppo, è deceduto nel pomeriggio a causa delle gravi ferite riportate.

Secondo le prime ricostruzioni, all’origine del crollo ci sarebbe l’esplosione di una bombola di gas. L’impatto ha causato il cedimento parziale dell’edificio e un’ampia dispersione di detriti nell’area circostante.

Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Torre del Greco, coordinati dalla Procura di Torre Annunziata, che ha aperto un’inchiesta per accertare le cause esatte dell’incidente e verificare eventuali responsabilità.

Le operazioni di messa in sicurezza dell’area sono tuttora in corso, mentre si escluderebbe la presenza di altre persone coinvolte.