Un’esplosione ha provocato il crollo parziale di una palazzina nel comune di Torre del Greco, in provincia di Napoli, intorno alle ore 12:45 di oggi. L’evento ha richiesto l’intervento immediato di diverse squadre dei vigili del fuoco, attualmente impegnate nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area.

Dalle prime informazioni, una persona è stata estratta viva dalle macerie e trasportata in ospedale con ferite. Le sue condizioni non sono state rese note. Le ricerche continuano per verificare l’eventuale presenza di altri soggetti coinvolti che non risultano ancora segnalati.

Le operazioni in corso riguardano sia l’individuazione di eventuali superstiti sia la verifica della stabilità strutturale dell’edificio e delle costruzioni adiacenti, per evitare ulteriori cedimenti o situazioni di pericolo.

L’area interessata dall’esplosione è stata isolata per motivi di sicurezza. Le autorità locali stanno collaborando con i soccorritori per gestire la viabilità e fornire assistenza ai residenti evacuati.