Con l’arrivo dell’estate 2025, milioni di italiani si preparano a mettersi in viaggio verso le località turistiche. Come ogni anno, Autostrade per l’Italia ha pubblicato il calendario ufficiale del traffico estivo, classificando le giornate in base al livello di criticità: bollino verde, giallo, rosso e nero.

Conoscere in anticipo i giorni più critici è fondamentale per evitare interminabili code sulle principali autostrade italiane, soprattutto nei weekend di partenza e rientro.

Bollino nero: traffico ai massimi livelli

Le giornate da bollino nero sono considerate le più critiche per volume di traffico. Nell’estate 2025, si prevede il picco massimo in due date specifiche:

Sabato 2 agosto 2025

Sabato 9 agosto 2025

In questi giorni, il traffico sarà molto intenso già dalle prime ore del mattino, con forti rallentamenti previsti su tratti nevralgici come:

A1 Milano-Napoli

A14 Bologna-Taranto

A22 del Brennero

A4 Venezia-Trieste

Chi può, è fortemente consigliato evitare di mettersi in viaggio durante queste giornate.

Bollino rosso: traffico molto intenso nei weekend

Le giornate da bollino rosso indicano condizioni di traffico molto sostenuto, ma con livelli di criticità leggermente inferiori rispetto al bollino nero. Le previsioni per l’estate 2025 evidenziano diversi weekend problematici:

Venerdì 1 agosto e domenica 3 agosto

Venerdì 8 agosto e domenica 10 agosto

Sabato 16 e domenica 17 agosto (controesodo)

Weekend del 23–25 agosto

Weekend del 30–31 agosto

Domenica 1 settembre e sabato 7 settembre

Durante queste giornate, le fasce orarie da evitare sono in genere:

07:00 – 13:00

14:00 – 20:00

Anche i venerdì pomeriggio registrano spesso partenze anticipate e traffico sostenuto.

I giorni migliori per viaggiare: bollino verde e giallo

Chi desidera affrontare il viaggio in condizioni più agevoli dovrebbe pianificare la partenza nei giorni con bollino verde (traffico regolare) o bollino giallo (traffico moderato). Le giornate centrali della settimana, come martedì e mercoledì, sono solitamente le più tranquille.

Alcune date consigliate per una partenza intelligente:

Martedì 5 agosto

Mercoledì 13 agosto

Martedì 19 agosto

Martedì 26 agosto

Anche viaggiare di notte, tra le 21:00 e le 06:00, può ridurre il rischio di congestioni, soprattutto nei periodi di punta.