Il Comune di Ercolano è stato ammesso al finanziamento del PRIUS (Programma di Rigenerazione Urbana Sostenibile) con 13 milioni di euro, fondi FESR, che saranno destinati alla riqualificazione dell’intera fascia costiera compresa tra il futuro Waterfront e Corso Umberto I.

Un progetto ambizioso, che punta a trasformare radicalmente un’area oggi in stato di degrado, restituendola alla cittadinanza in chiave moderna, sostenibile e accessibile. Ercolano è stata individuata dalla Regione Campania quale autorità urbana e avrà il compito di avviare la fase di redazione del DOS – Documento di Orientamento Strategico, cui seguirà la sottoscrizione, con la Regione, dell’accordo di programma per la realizzazione dei progetti di rigenerazione e riqualificazione urbana.

“Immaginiamo la nostra città fra qualche anno: il Waterfront finalmente realizzato, i nuovi parcheggi, le aree verdi, la fascia costiera completamente recuperata. Con il programma PRIUS portiamo a casa un altro tassello fondamentale del disegno che in questi dieci anni abbiamo costruito con fatica, visione e determinazione. Ercolano sta cambiando completamente volto, si è rialzata e guarda avanti con piena fiducia. Amministrare significa pensare al bene della città, al di là delle bandiere di partito o dalla durata dei mandati, significa avere una visione di futuro e provare a realizzarla. Questo intervento, come tanti altri, rappresenta l’eredità concreta che vogliamo lasciare a chi verrà dopo di noi, una città più bella, vivibile, aperta al futuro, che crede nella legalità, nella bellezza della cultura e nel valore del turismo”. Lo ha detto Ciro Buonajuto, sindaco dimissionario di Ercolano.

Il finanziamento, a cui hanno lavorato gli uffici guidati dalla dirigente Emanuela Punzo, permetterà di definire un programma integrato di interventi di riqualificazione urbana, ambientale e sociale, che si salderà in maniera strategica ai cantieri già avviati o in fase di partenza, tra cui il nuovo waterfront, i parcheggi interrati, i palazzetti dello sport, e la nuova rete fognaria a San Vito. Con questo ulteriore investimento, Ercolano consolida il proprio ruolo di laboratorio urbano e amministrativo, in grado di attrarre fondi, coordinare strategie e progettare sviluppo sostenibile per tutta l’area vesuviana.