È morto Emanuele Palma, il ragazzo di 15 anni rimasto coinvolto in un grave incidente stradale avvenuto a Mugnano, nei pressi di Villa dei Fiori. Il giovane era stato trasportato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche, dopo aver perso il controllo del proprio scooter e impattato violentemente sull’asfalto.

In un primo momento si era ipotizzato che il ragazzo fosse residente a Marano, ma successivamente è stato accertato che viveva a Calvizzano. Dopo due giorni di ricovero e tentativi incessanti da parte dei medici di tenerlo in vita, Emanuele è deceduto nella serata odierna.

La notizia della sua morte ha colpito duramente le comunità di Calvizzano e Mugnano, profondamente scosse da quanto accaduto.

Le cause dell’incidente non sono ancora state chiarite. Al momento l’ipotesi prevalente è quella di una sbandata autonoma, ma non si esclude che Emanuele possa essere stato urtato da un altro veicolo o travolto dopo la caduta.

Le indagini, affidate alla polizia municipale di Mugnano, sono ancora in corso. Gli agenti stanno raccogliendo testimonianze e analizzando le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona, nel tentativo di ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.