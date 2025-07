Il Parco Nazionale del Vesuvio compie un importante passo verso la transizione digitale e sostenibile: nasce Mr. Plinio, il primo assistente virtuale al mondo sviluppato per un’area protetta, basato su tecnologie di Intelligenza Artificiale. Disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, Mr. Plinio è già accessibile attraverso il sito ufficiale del Parco e i principali canali social. Il servizio offre risposte in tempo reale alle domande più frequenti dei visitatori, fornendo informazioni aggiornate su:

Sentieri escursionistici e percorsi naturalistici;

Norme di accesso e orari di visita;

Sicurezza e comportamenti corretti nell’area vulcanica;

Biodiversità, agrobiologia, geologia e vulcanologia del territorio.

Innovazione e sostenibilità per i 30 anni del Parco

Il progetto nasce in occasione della celebrazione dei 30 anni dalla fondazione del Parco Nazionale del Vesuvio ed è stato sviluppato in collaborazione con Seed Media Agency, agenzia specializzata in AI, comunicazione digitale e valorizzazione territoriale.

“Mr. Plinio è un progetto pionieristico – spiega il presidente dell’Ente Parco, Raffaele De Luca – con cui intendiamo trasformare l’esperienza dei visitatori in qualcosa di accessibile, intuitivo e profondo. L’Intelligenza Artificiale, se ben indirizzata, può diventare uno strumento prezioso per la tutela ambientale e la valorizzazione del patrimonio naturalistico”.

Accessibilità e inclusività al centro

Oltre alle funzionalità di risposta in tempo reale, Mr. Plinio integra tecnologie vocali avanzate, pensate anche per utenti con disabilità visive o uditive, offrendo un servizio inclusivo e fruibile da tutti.

A completare l’esperienza, è in fase di avvio anche il piano di installazione dei QR Code intelligenti lungo i principali sentieri del Parco. Una semplice scansione tramite smartphone permetterà di accedere a contenuti multimediali personalizzati e geolocalizzati, creando un’esperienza immersiva e interattiva che unisce dimensione fisica e digitale.

Una prima assoluta nel panorama delle aree protette

Secondo l’Ente Parco, nessun altro parco protetto al mondo aveva finora implementato un assistente AI così avanzato. Un primato che conferma il Vesuvio non solo come icona naturale e vulcanica, ma anche come modello di innovazione digitale applicata al turismo sostenibile e alla tutela ambientale.

Con Mr. Plinio, il Parco punta a migliorare la qualità dell’accoglienza, a ridurre l’impatto ambientale grazie alla dematerializzazione delle guide cartacee e a favorire la conoscenza del territorio in modo diretto, accessibile e coinvolgente.