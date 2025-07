Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato il decreto che regolamenta l’alcolock, il dispositivo che impedisce l’avvio del veicolo in caso di alcol nel respiro del conducente. La norma, tra le più rilevanti del nuovo Codice della Strada in vigore dal 14 dicembre 2024, è stata annunciata ufficialmente dal MIT.

Cos’è l’alcolock e come funziona

L’alcolock è un sistema elettronico collegato al sistema di accensione del veicolo. Il conducente, prima di mettersi alla guida, deve effettuare un test soffiando in un boccaglio. Se il tasso alcolemico rilevato è superiore a zero, il veicolo non si avvia.

L’obiettivo è chiaro: prevenire la guida in stato di ebbrezza e ridurre il rischio di incidenti stradali.

Chi è obbligato a installarlo

L’obbligo riguarda i conducenti già sanzionati per guida con tasso alcolemico superiore a 0,8 g/l, considerati recidivi.

Dopo la condanna, per tornare a guidare sarà necessario installare a proprie spese l’alcolock, che resterà attivo per un periodo variabile in base alla gravità della violazione:

2 anni se il tasso alcolemico era tra 0,8 e 1,5 g/l

3 anni o più se il tasso superava 1,5 g/l (salvo indicazioni più restrittive della commissione medica)

Cosa prevede il decreto

Il decreto definisce:

Standard tecnici e procedurali per l’installazione e la manutenzione del dispositivo

Obblighi per le officine autorizzate, che dovranno applicare un sigillo anti-manomissione e garantire la taratura periodica

Modalità di verifica su strada, con l’obbligo per il conducente di esibire:

la dichiarazione di installazione

il certificato di taratura valido

Compatibilità con veicoli per il trasporto di persone o merci, nel rispetto delle normative europee

Il Portale dell’Automobilista pubblicherà l’elenco aggiornato delle officine autorizzate e dei modelli compatibili.

Costi a carico del conducente

L’installazione dell’alcolock non sarà gratuita. I costi stimati sono:

Circa 2.000 euro per l’installazione iniziale

Spese accessorie:

boccagli monouso

manutenzione periodica

verifiche tecniche

È importante notare che anche altri membri della famiglia, se utilizzano il veicolo, dovranno sottoporsi al test prima della guida, indipendentemente dall’eventuale assenza di restrizioni personali.

Nessuna modifica ai documenti del veicolo

Non sarà necessario aggiornare il documento unico di circolazione del mezzo. Tuttavia, la documentazione relativa all’alcolock dovrà sempre essere disponibile a bordo in caso di controllo da parte delle forze dell’ordine.