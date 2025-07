La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo di livello Giallo valido dalle 23:59 di domenica 6 luglio fino alle 23:59 di lunedì 7 luglio, su tutto il territorio regionale. L’allerta riguarda piogge e temporali a carattere improvviso e localmente intenso.

Temporali brevi ma violenti, possibili grandinate e fulmini

Secondo quanto comunicato dal Centro Funzionale della Protezione Civile, le precipitazioni previste potranno manifestarsi con rapida evoluzione: si tratterà di fenomeni che, pur durando poco, potranno raggiungere intensità significative. Durante i temporali non sono esclusi fenomeni come fulmini, grandinate e raffiche di vento.

I rischi associati: allagamenti, frane e danni alle strutture

L’attenzione resta alta sul fronte idrogeologico. Tra le conseguenze più probabili del maltempo si segnalano:

Allagamenti di locali interrati e a pian terreno

Innalzamento dei livelli dei corsi d’acqua

Scorrimento superficiale delle acque sulle strade

Caduta di massi e innesco di frane

Danni a coperture e infrastrutture esposte a vento e grandine

Disagi legati a fulminazioni e moto ondoso lungo le coste

Raccomandazioni per la cittadinanza

La Protezione Civile invita la popolazione e gli enti locali a prestare massima attenzione e ad attuare tutte le misure di prevenzione necessarie per limitare i rischi connessi ai fenomeni meteorologici previsti. È importante evitare spostamenti non urgenti durante le ore interessate dall’allerta e prestare particolare cautela in prossimità di corsi d’acqua, pendii e zone costiere.