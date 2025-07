Tutti i dipendenti della Pubblica Amministrazione hanno ricevuto il cedolino NoiPA di luglio, che riepiloga la retribuzione mensile. La mensilità di luglio 2025 presenta alcune novità significative, tra cui un bonus da 83,33 euro netti, derivante dal taglio del cuneo fiscale previsto dalla Legge di Bilancio 2025.

Quando arriva il pagamento del cedolino NoiPA di luglio

Secondo il calendario ufficiale pubblicato sul portale NoiPA, l’accredito dello stipendio ordinario partirà mercoledì 23 luglio 2025. Tuttavia, per alcuni lavoratori, come i docenti con supplenze brevi e i dipendenti pubblici a tempo determinato, il pagamento potrebbe avvenire in date diverse. In questi casi, è consigliabile controllare la data effettiva dell’accredito tramite la banca o l’app NoiPA, che invia notifiche in caso di ritardi.

Le novità del cedolino di luglio: bonus per il taglio del cuneo fiscale

Tra gli elementi più rilevanti del cedolino di luglio 2025 c’è il bonus mensile da 83,33 euro netti, destinato ai dipendenti pubblici con un reddito annuo compreso tra 15.000 e 32.000 euro. Il beneficio è frutto della riduzione dell’IRPEF prevista dalla Legge di Bilancio, nell’ambito delle misure per il taglio del cuneo fiscale. L’integrazione sarà visibile direttamente all’interno della busta paga.

Aumento dell’indennità di vacanza contrattuale

Dal 1° luglio 2025 è in vigore anche un aumento dell’indennità di vacanza contrattuale (IVC), ovvero il compenso erogato ai dipendenti pubblici in attesa del rinnovo del contratto collettivo nazionale.

Gli incrementi più significativi riguardano il personale scolastico:

+19 euro mensili per i docenti a tempo pieno

+13 euro mensili per il personale ATA e i collaboratori scolastici

Questa misura rappresenta un’anticipazione economica in attesa dei rinnovi contrattuali ancora in fase di definizione.

Come visualizzare il cedolino NoiPA

Il cedolino NoiPA di luglio è disponibile online dal 18 luglio. Tutti i dipendenti pubblici possono accedervi attraverso l’area riservata del portale NoiPA, utilizzando uno dei seguenti strumenti di identità digitale:

SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale)

CIE (Carta d’Identità Elettronica)

CNS (Carta Nazionale dei Servizi)

Una volta effettuato l’accesso, è sufficiente entrare nella sezione “Documenti personali” e selezionare “Cedolino”. Il file è disponibile anche in formato PDF, scaricabile su dispositivi fissi o mobili. L’app NoiPA, disponibile per Android e iOS, consente di monitorare lo stato dei pagamenti e ricevere comunicazioni utili.