Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri hanno arrestato a Sorrento, in provincia di Napoli, una cittadina peruviana di 36 anni, sorpresa dopo aver sottratto una banconota da 100 euro dalla cassa di un bar del centro. La donna ha tentato di fuggire a bordo di un’auto in attesa, ma è stata prontamente bloccata dai militari.

Durante l’identificazione e la perquisizione, i Carabinieri hanno scoperto che la 36enne era già gravata da numerosi precedenti specifici per furto, in particolare nella città di Roma. Nella borsa della donna è stato inoltre rinvenuto un dispositivo Pos mobile contactless, ritenuto sospetto: secondo i primi accertamenti, sarebbe stato utilizzato per effettuare addebiti fraudolenti su conti correnti bancari. Una tecnica nota alle forze dell’ordine come una forma evoluta di borseggio digitale, o “pickpocketing 2.0”.

Tra i precedenti a suo carico, anche un episodio risalente a pochi mesi fa nella Capitale, in cui una turista fu derubata di circa 9.000 euro tramite un dispositivo analogo.

L’arrestata è ora in attesa di giudizio. Le indagini proseguono per individuare il complice che l’attendeva in auto e per verificare eventuali transazioni illecite effettuate con il terminale Pos sequestrato.