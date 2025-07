Dramma nella serata di ieri sulla Statale 16, all’altezza dell’uscita per il quartiere San Paolo, in direzione sud, a Bari. Una donna di 41 anni, originaria di Sammichele di Bari, ha perso la vita dopo essere stata investita da un SUV Mercedes mentre tentava di prestare soccorso a due motociclisti coinvolti in un precedente incidente.

Vittima travolta mentre cercava di aiutare due feriti

La donna si trovava a bordo della propria auto insieme al marito quando la coppia ha deciso di fermarsi per aiutare due giovani rimasti coinvolti in un sinistro lieve in moto. Mentre si trovavano sulla carreggiata per prestare soccorso, la 41enne è travolta in pieno da un veicolo sopraggiunto ad alta velocità, morendo sul colpo.

Il marito della vittima è rimasto coinvolto anch’egli nell’impatto, ma fortunatamente le sue condizioni non sarebbero gravi.

Coinvolta anche una motociclista di 25 anni

Anche una 25enne in sella alla moto è soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale San Paolo di Bari. Il passeggero che viaggiava con lei sulla moto non ha riportato ferite gravi.

Indagini in corso sulla dinamica dell’incidente

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine per i rilievi del caso e per regolare il traffico, fortemente rallentato a causa dell’accaduto. Sono avviate le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’investimento e verificare eventuali responsabilità.

L’episodio ha scosso profondamente la comunità locale, colpita dalla tragica morte di una donna intervenuta per aiutare degli sconosciuti, in un gesto di altruismo che si è trasformato in tragedia.