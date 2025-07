Una donna di 47 anni, già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata dai carabinieri a Giugliano in Campania (Napoli) con l’accusa di incendio colposo. L’intervento è avvenuto in via Togliatti, dove una pattuglia della sezione radiomobile della compagnia locale ha notato un gruppo di cittadini, tra cui un uomo su uno scooter, inseguire una donna.

I militari sono prontamente intervenuti mettendo in sicurezza la donna e avviando immediatamente le indagini. Secondo le testimonianze raccolte, poco prima era scoppiato un incendio in un appartamento situato in corso Campano, e la donna sarebbe stata indicata come la responsabile.

Giunti sul posto, i carabinieri hanno trovato l’appartamento al secondo piano avvolto dalle fiamme. In attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco, hanno proceduto all’evacuazione dello stabile, mettendo in salvo i residenti ancora presenti all’interno.

L’incendio è stato successivamente domato, ma l’appartamento è stato completamente distrutto. Fortunatamente, non si registrano feriti. Secondo le prime ricostruzioni, la donna avrebbe acceso una sigaretta e, dopo averla gettata a terra ancora accesa, avrebbe innescato accidentalmente l’incendio. Dopo il fatto, si sarebbe allontanata dall’edificio.

L’immobile interessato è stato posto sotto sequestro insieme all’appartamento sovrastante, anch’esso dichiarato inagibile. La donna è stata arrestata e trasferita in carcere, in attesa di giudizio.