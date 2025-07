Anche a luglio 2025, l’iniziativa #domenicalmuseo ha registrato un’importante partecipazione in tutta Italia. Nonostante un clima instabile, tra caldo torrido e temporali sparsi, centinaia di migliaia di cittadini e turisti hanno approfittato dell’ingresso gratuito per scoprire e riscoprire il patrimonio culturale italiano.

Come di consueto, il Ministero della Cultura ha diffuso i dati ufficiali relativi agli accessi nei musei e parchi archeologici statali aperti gratuitamente nella prima domenica del mese.

I 15 siti culturali più visitati in Italia – #domenicalmuseo luglio 2025

Parco archeologico del Colosseo – Colosseo e Anfiteatro Flavio: 14.784 visitatori

Pantheon – Basilica di Santa Maria ad Martyres: 12.343

Parco archeologico di Pompei – Area archeologica di Pompei: 11.530

Gallerie degli Uffizi – Gli Uffizi: 10.775

Parco archeologico del Colosseo – Foro Romano e Palatino: 8.918

Galleria dell’Accademia di Firenze: 8.187

Gallerie degli Uffizi – Palazzo Pitti: 6.494

Reggia di Caserta: 6.473

Castel Sant’Angelo (Roma): 5.271

Musei Reali di Torino: 4.250

Museo Archeologico Nazionale di Napoli: 3.000

Gallerie Nazionali di Arte Antica – Palazzo Barberini (Roma): 2.586

Villa d’Este (Tivoli): 2.432

Castello di Miramare (Trieste): 2.422

Palazzo Reale di Napoli: 2.333

I luoghi della cultura più visitati in Campania

La Campania si conferma una delle regioni più attrattive dal punto di vista culturale e archeologico. Ecco i siti più visitati nella regione durante la #domenicalmuseo di luglio:

Parco Archeologico di Pompei: 11.530 visitatori

Reggia di Caserta: 6.473 visitatori

Museo Archeologico Nazionale di Napoli: 3.000 visitatori

Palazzo Reale di Napoli: 2.333 visitatori

Museo e Real Bosco di Capodimonte (dato non comunicato ufficialmente, ma tradizionalmente tra i più frequentati della regione)

Un patrimonio da vivere ogni mese

L’iniziativa della prima domenica del mese gratuita si conferma un grande successo, incentivando l’accesso alla cultura e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico italiano. I numeri dimostrano come l’interesse per musei e siti archeologici resti alto, anche in periodi di instabilità climatica.

Per chi desidera partecipare alle prossime date, si ricorda che la prossima #domenicalmuseo è in programma domenica 4 agosto 2025.