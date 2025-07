In programma dal 23 luglio al 2 ottobre, la XXI edizione della rassegna letteraria #unlibrosottolestelle, che verrà presentato alla stampa domani mattina, giovedì 10 luglio alle ore 11:00 presso il Circolo Canottieri Irno di Salerno sito in via Porto, 41.

La manifestazione ideata e promossa dall’Associazione Meridiani – APSS si avvale della collaborazione della Fondazione Campania dei Festival, Campania Libri Festival, del Centro per il libro e la lettura, del sostegno della Camera di Commercio I.A.A. di Salerno, del patrocinio di Rai e del patrocinio e della collaborazione di Regione Campania, Scabec, ANCI Campania, Comune di Salerno, Comune di Ottaviano, Città di Castellammare di Stabia,

Unioncamere, Parco Nazionale del Vesuvio, CONI Comitato Regionale Campania, Napoli Capitale Europea dello Sport 2026, Capitaneria di Porto e Guardia Costiera, Lega Navale Italiana, Circolo Canottieri di Salerno, Unione Stampa Sportiva italiana, Centro Sportivo Italiano – Napoli, Ordine Ingegneri Napoli, Proloco Ottaviano Mediceo,

del partenariato di Tra.Vel.Mar, Circolo Velico di Stabia, PDE, Baita del Re Resort; Tecnoscuola, Polveriera Concept Space, Sanseverino, Canoneinverso Officina di idee ETS, Raffaello Libreria, Istituto Alberghiero “Lugi De Medici” di Ottaviano, Liceo Scientifico “Francesco Severi” e Istituto Alberghiero “Raffaele Viviani” di Castellammare di Stabia, della media partnership RAI Pubblica Utilità, vortice – quotidiano d’informazione,

RadioCanoneinverso, Areanordnews.it e del supporto di La locanda di Peppe, Pastificio D’Aniello, Masuccio Bar, EspressoCoppola, La Perla del Mediterraneo.

In attesa di conoscere i nominativi dei partecipanti, ecco le date e le location degli incontri della XXI edizione: dal 23 al 25 luglio, ore 19:30 città di Salerno – Porto Turistico Masuccio Salernitano – Piazza della Concordia, a bordo del traghetto Acquarius della Travelmar con destinazione Positano.

Dal 29 al 31 agosto ore 20:30 città di Ottaviano – Palazzo Mediceo, via Palazzo del Principe. Dal 10 al 12 settembre ore 19:30 città di Castellammare di Stabia – Piazza Incrociatore S. Giorgio, a bordo del traghetto Acquarius della Travelmar con destinazione Punta Campanella – Scoglio di Rovigliano.

In occasione dell’edizione 2025 del “Campania Libri Festival – la fiera dell’editoria” a cura della Fondazione Campania dei Festival, la manifestazione calerà il sipario il prossimo 2 ottobre presso la Reggia di Quisisana di Castellammare di Stabia con ingresso alle ore 10:30.