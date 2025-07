Demolito un immobile abusivo in via Sopra ai Camaldoli, a Torre del Greco, nel cuore del Parco nazionale del Vesuvio, all’interno della zona rossa ad alto rischio vulcanico. L’intervento, eseguito in regime di autodemolizione da parte del proprietario, ha dato seguito a un provvedimento definitivo del 1998, emesso dalla sezione distaccata di Torre del Greco del tribunale di Torre Annunziata.

L’immobile abbattuto era composto da:

un manufatto di 133 metri quadrati, con terrazzo di 52 mq

due vani aggiuntivi per un totale di 10 mq, posti sotto il solaio del terrazzo

Le strutture, complete in tutte le finiture interne ed esterne, erano utilizzate a scopo abitativo. La costruzione sorgeva su un terreno sottoposto a vincolo paesaggistico, ambientale e sismico, in un’area classificata come a rischio idrogeologico.

La demolizione è avvenuta senza l’utilizzo dei fondi pubblici già stanziati dal Parco del Vesuvio tramite un protocollo con la Procura. L’intervento rappresenta un’azione di ripristino della legalità in un’area protetta dove gli abusi edilizi continuano a rappresentare una minaccia per il territorio e la sicurezza pubblica.