Due bambini di 8 e 10 anni sono rimasti feriti in modo grave dopo essere stati aggrediti da un rottweiler nel giardino di una casa a Lavinio, località balneare nei pressi di Roma. L’episodio è avvenuto mentre i piccoli si trovavano nell’abitazione della nonna. Secondo le prime ricostruzioni, l’animale di proprietà della donna, regolarmente registrato con microchip, avrebbe scavalcato una recinzione interna prima di scagliarsi contro i due minori.

Entrambi i bambini sono stati elitrasportati in codice rosso in ospedale. Le loro condizioni sono gravi ma non sarebbero in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto. Il rottweiler è stato affidato al servizio veterinario competente per le verifiche del caso.