Una nuova perturbazione in arrivo dalla Spagna ha iniziato a interessare da ieri gran parte del Centro-Nord Italia e la Sardegna, portando forti temporali, rovesci intensi e un netto calo delle temperature. Le precipitazioni stanno colpendo anche la Campania, la Toscana e il versante ligure.

Allerta meteo: arancione in Toscana, gialla in altre sette regioni

Il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato una allerta arancione per la Toscana e una allerta gialla per Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Umbria, Lazio e alcune aree di Lombardia e Toscana.

Le precipitazioni, di natura temporalesca, sono iniziate in Liguria e Toscana, estendendosi progressivamente verso Emilia-Romagna, Lazio, Umbria, Lombardia e Veneto. I fenomeni sono accompagnati da:

Forti rovesci

Attività elettrica frequente

Grandinate locali

Raffiche di vento intense

Previsioni: instabilità al Nord, caldo al Sud

Per oggi, il maltempo proseguirà al Nord, con rovesci sulle Alpi e temporali sparsi in Emilia occidentale e Liguria. Nelle regioni meridionali, invece, il sole continuerà a dominare, con temperature che sfioreranno i 35°C in Sicilia.

Da domani torna il caldo: arriva l’anticiclone africano

A partire da domani, è atteso un deciso miglioramento delle condizioni meteorologiche grazie al ritorno dell’anticiclone africano. L’intero Paese sarà nuovamente interessato da tempo stabile e soleggiato, con un progressivo aumento delle temperature anche nelle aree attualmente colpite dal maltempo.