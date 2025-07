Firmato il protocollo d’intesa firmato tra il Ministero dell’istruzione e del merito e l’Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (ANIA) per la “Promozione dell’educazione finanziaria e della cultura assicurativa e previdenziale nelle Istituzioni scolastiche”

L’intento resta la promozione delle attività educative e formative rivolte a alunni, studenti, docenti e comunità scolastiche nel loro insieme, con l’obiettivo di sviluppare conoscenze e competenze utili a maturare scelte e condotte finanziarie e assicurative consapevoli e di tutela del risparmio, nonché di pianificazione di utilizzo responsabile delle risorse finanziarie, in coerenza con quanto previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica.

“Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel Protocollo d’intesa e per consentire la

pianificazione strategica degli interventi in materia, può essere istituito un Comitato paritetico, a cura della Direzione Generale competente del Ministero, composto da tre rappresentanti per ciascuna delle Parti, e per il Ministero da rappresentanti della Direzione generale per lo studente, l’inclusione, l’orientamento e il contrasto alla dispersione scolastica, la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e la Direzione generale per l’istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore, presieduto da uno dei rappresentanti del Ministero”.