Proseguono i controlli amministrativi della Polizia Locale di Napoli, volti a verificare il rispetto delle normative igienico-sanitarie, urbanistiche e commerciali. Durante un blitz avvenuto nelle scorse ore, gli agenti dell’Unità Operativa Avvocata, coordinati dal Comando Generale di Ciro Esposito, hanno disposto la chiusura immediata di un ristorante situato in vico Figurelle, traversa turistica di via Toledo, nei Quartieri Spagnoli.

Cucine sporche e gas non a norma: scatta la sospensione dell’attività

Secondo quanto accertato durante l’intervento, l’attività di ristorazione non rispettava i requisiti igienico-sanitari minimi previsti dal Regolamento comunale. Gli agenti hanno riscontrato gravi carenze nelle cucine e impianti a gas privi dei requisiti di sicurezza, fattori che hanno determinato la sospensione dell’attività.

Inoltre, sono state elevate sanzioni per oltre 2.000 euro per mancato aggiornamento della SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività), mentre ulteriori multe sono scattate per:

41 mq di occupazione abusiva di suolo pubblico, con tavolini e strutture non autorizzate;

impianti elettrici non conformi;

insegne installate senza autorizzazione.

Il titolare dell’esercizio è denunciato all’Autorità Giudiziaria per violazioni urbanistiche, occupazione abusiva di suolo pubblico e mancato rispetto delle norme di sicurezza.