Tragedia a Terracina: Mara Severin, 31 anni, è la vittima del crollo avvenuto nella serata di ieri nel ristorante stellato Essenza, situato nel centro storico della cittadina laziale in provincia di Latina. La donna, sommelier professionista, era impegnata nel servizio al momento dell’incidente.

Chi era Mara Severin

Mara Severin era una figura centrale all’interno dello staff del ristorante, come indicato anche sul sito ufficiale della struttura. Conduceva il servizio in sala insieme a un collega, curando in particolare l’abbinamento dei vini per la clientela del rinomato locale.

Il crollo e i soccorsi

L’incidente è avvenuto intorno alle ore 22. Il tetto del ristorante è improvvisamente collassato, travolgendo personale e clienti. Dieci le persone rimaste ferite, tre delle quali in condizioni critiche e attualmente ricoverate con prognosi riservata all’ospedale Fiorini di Terracina.

Mara è stata trovata sotto le macerie da un vigile del fuoco, poco oltre la soglia del locale. Estratta ancora in vita, è stata subito assistita dai sanitari del 118 che hanno tentato a lungo di rianimarla sul marciapiede. Trasportata d’urgenza in ospedale, è deceduta poco dopo a causa delle gravi lesioni riportate.

Le indagini

La Procura di Latina ha aperto un’inchiesta sull’accaduto. Il pubblico ministero Giuseppe Miliano ha disposto il sequestro dell’intera struttura, mentre i rilievi tecnici e le indagini sono in corso per accertare le cause del crollo e verificare eventuali responsabilità.

Il racconto dei testimoni

«Sono corso fuori per aiutare, gridavo il suo nome, ma non riuscivo a vederla», ha raccontato il titolare del kebab adiacente al ristorante. «Mara era un’amica. Una ragazza solare, sempre disponibile. Amava il suo lavoro e lo svolgeva con grande professionalità».