Grave incidente sul lavoro nel Salento. Questa mattina, intorno alle ore 10:30, un solaio è crollato in un appartamento in ristrutturazione in via Spacciante, nel centro di Monteroni, in provincia di Lecce. Tre operai sono rimasti intrappolati sotto le macerie.

Operai soccorsi e trasportati in ospedale

L’intervento tempestivo dei vigili del fuoco, con l’ausilio di autoscale, ha permesso di liberare i lavoratori coinvolti nel crollo. I tre operai sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Fortunatamente, nessuno di loro è in pericolo di vita.

Chi sono i feriti

I lavoratori coinvolti appartengono a una ditta locale. Si tratta di:

L.P., 58 anni, titolare dell’impresa, residente a Monteroni e originario di Arnesano;

S.P., 53 anni, di Copertino;

G.R., 52 anni, di origine bulgara e residente a Monteroni.

L’appartamento dove si è verificato il cedimento si trova al primo piano di un edificio disabitato, oggetto di lavori di ristrutturazione.

Area sotto sequestro e indagini in corso

Le forze dell’ordine hanno immediatamente avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del crollo e individuare le cause del cedimento strutturale. L’area è messa in sicurezza e l’immobile è posto sotto sequestro dai carabinieri su disposizione della Procura della Repubblica di Lecce.