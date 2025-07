Tragedia sfiorata all’ospedale di Battipaglia, in provincia di Salerno, dove nella giornata di oggi si è verificato il crollo del soffitto nel laboratorio di analisi. Il cedimento strutturale ha provocato un forte boato, ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito.

Crollo del solaio: laboratorio inagibile

L’incidente è avvenuto all’interno del laboratorio analisi, una delle aree più frequentate della struttura sanitaria. Per una fortuna apparentemente casuale, al momento del crollo non era presente nessuno nella stanza. Il solaio ha ceduto improvvisamente, provocando ingenti danni, ma non conseguenze per il personale o per i pazienti.

Area messa in sicurezza, lavori urgenti in partenza

Dopo l’incidente, l’area è stata immediatamente isolata e messa in sicurezza. I tecnici hanno disposto l’avvio dei lavori urgenti di ripristino per ricostruire il solaio e rendere nuovamente agibile il laboratorio.

Secondo fonti interne alla struttura ospedaliera, sarebbe già stata individuata l’impresa incaricata di eseguire i lavori in tempi rapidi, per minimizzare i disagi ai servizi diagnostici.