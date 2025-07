Tragico incidente sul lavoro questa mattina in via Domenico Fontana, nel quartiere Vomero a Napoli. Tre operai hanno perso la vita a seguito del crollo di un’impalcatura mobile mentre erano impegnati in interventi di manutenzione su una palazzina.

Secondo una prima ricostruzione, l’incidente è avvenuto poco dopo le 9:30. Il ponteggio mobile, dotato di montacarichi, sarebbe precipitato da un edificio di sei piani per cause ancora da accertare. I lavoratori si trovavano sulla piattaforma al momento del cedimento.

Sul posto sono prontamente intervenute le forze dell’ordine, con gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale della Questura di Napoli e le Volanti, che hanno avviato i primi rilievi. Presenti anche i Vigili del Fuoco, impegnati nella messa in sicurezza dell’area e nel supporto alle operazioni di soccorso.

Le indagini sono attualmente in corso da parte della Polizia di Stato, che sta raccogliendo testimonianze e acquisendo elementi utili a chiarire la dinamica dell’accaduto. Il crollo ha avuto luogo nei pressi di via San Giacomo dei Capri, sempre nella zona del Vomero, generando grande apprensione tra i residenti.

La Procura di Napoli è stata informata dei fatti e si attende l’apertura di un fascicolo per accertare eventuali responsabilità. Si indaga sull’eventuale mancato rispetto delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.