Tragedia nel cuore di Terracina: intorno alle 22:00, il tetto del ristorante stellato Essenza, situato in via Tripoli, è improvvisamente crollato. Il bilancio è drammatico: una giovane donna di 30 anni ha perso la vita, mentre almeno dieci persone sono rimaste ferite, di cui tre in condizioni gravi.

Vittima una dipendente del locale

La donna deceduta lavorava all’interno del ristorante come responsabile di sala. Soccorsa e trasportata d’urgenza all’ospedale di Terracina, è deceduta poco dopo il ricovero a causa delle gravi lesioni riportate. I feriti, tra clienti e dipendenti, sono stati estratti dalle macerie dai soccorritori. Tre di loro sono in prognosi riservata.

Indagini in corso: locale sotto sequestro

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia e il personale del 118, che ha mobilitato diverse ambulanze. L’intera area è transennata e la viabilità bloccata per consentire le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. La Procura di Latina ha disposto il sequestro preventivo del ristorante per accertare eventuali responsabilità e ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Ipotesi sul crollo: possibile coinvolgimento del maltempo

Secondo alcune testimonianze, il crollo potrebbe essere causato da due cedimenti strutturali distinti. Tra le ipotesi al vaglio degli inquirenti vi è anche quella di un possibile legame con il maltempo: pur non essendo piovuto a Terracina nella giornata della tragedia, su tutta la provincia era diramata un’allerta gialla per vento forte.

Il sindaco sul posto: “Una tragedia che colpisce tutta la comunità”

Il sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, si è recato immediatamente sul luogo del disastro, esprimendo cordoglio alla famiglia della vittima e vicinanza ai feriti. “Stiamo seguendo da vicino le indagini per fare piena luce su quanto accaduto. È un evento che colpisce profondamente la nostra comunità”, ha dichiarato.