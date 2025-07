Paura questa mattina a Lacco Ameno, dove è improvvisamente crollata la struttura metallica che sorreggeva il maxischermo del palco principale dell’Ischia Global Film & Music Festival 2025. L’incidente è avvenuto in piazza Santa Restituta, a pochi metri dall’ingresso del celebre Hotel della Regina Isabella e dal municipio comunale.

Il crollo: traliccio in alluminio finisce al suolo

La struttura, realizzata in tubi di alluminio di grande sezione e dal peso complessivo di diversi quintali, sosteneva il grande telone bianco per le proiezioni pubbliche. Il cedimento è avvenuto all’improvviso, facendo rovinare al suolo il traliccio sul basolato della piazza.

Fortunatamente, non si registrano feriti, nonostante il luogo sia solitamente molto frequentato da residenti, turisti e spettatori del festival.

Area transennata e indagini in corso

Immediatamente dopo il crollo, l’area è chiusa alla circolazione dalla polizia municipale. Sono scattati i rilievi tecnici da parte degli uffici comunali per verificare la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità nella progettazione, installazione o manutenzione della struttura.

Gli eventi del festival a rischio

Nei giorni precedenti il palco ha ospitato numerosi eventi del programma ufficiale del festival. Tra questi, anche la cerimonia durante la quale era stato premiato Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli Calcio. Altri appuntamenti erano previsti per il fine settimana, ma potrebbero subire rinvii o cancellazioni in attesa delle verifiche sulla sicurezza.