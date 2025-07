Operazione di vasta portata della Guardia di Finanza in provincia di Napoli. I militari del Comando Provinciale hanno sequestrato oltre 2 milioni di articoli contraffatti o non conformi agli standard di sicurezza, individuando numerosi prodotti potenzialmente dannosi per la salute pubblica. Coinvolte 15 persone, tra denunce penali e segnalazioni amministrative.

In particolare, i controlli condotti dalla Compagnia di Portici hanno interessato punti vendita al dettaglio e all’ingrosso situati a Napoli, Portici, Ercolano e San Giorgio a Cremano. I finanzieri hanno individuato diversi esercizi commerciali attraverso un monitoraggio attivo anche sui principali canali social, utilizzati per la promozione dei prodotti.

Tra gli articoli sequestrati figurano cosmetici contenenti buthylphenyl methylpropional, noto come lilial, una sostanza vietata perché classificata tra le CMR (cancerogeni, mutageni o tossici per la riproduzione). L’utilizzo di lilial nei cosmetici è proibito dalla normativa europea per la tutela della salute dei consumatori.

Oltre ai prodotti per la cura della persona, le Fiamme Gialle hanno sequestrato anche bigiotteria, giocattoli e articoli religiosi con marchi contraffatti, molti dei quali riproducevano personaggi di cartoni animati o serie televisive di grande diffusione.

Al termine delle attività:

9 persone sono denunciate a piede libero all’Autorità Giudiziaria per reati legati alla contraffazione e alla violazione delle norme sulla sicurezza dei prodotti.

6 soggetti sono segnalati alla Camera di Commercio, per l’applicazione delle sanzioni amministrative, che possono arrivare fino a 30.000 euro.

Le indagini proseguono per accertare la provenienza dei prodotti e il possibile coinvolgimento di reti di distribuzione illegale a livello nazionale e internazionale.