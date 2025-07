Corse clandestine in piena notte in via Alveo Avella a Cicciano. È quanto segnalato da diversi residenti ai carabinieri della stazione locale, preoccupati per la sicurezza stradale e l’incolumità dei cittadini.

A seguito delle segnalazioni, i militari hanno avviato un’indagine che ha portato all’identificazione di due giovani di 18 anni, entrambi incensurati, che nella notte del 2 luglio scorso avrebbero partecipato a una gara illegale a bordo delle rispettive automobili. Gli stessi avevano condiviso i video della competizione sui social network, circostanza che ha contribuito a confermare l’accaduto.

I due ragazzi sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per partecipazione a gare clandestine su strada, reato previsto dal Codice della Strada e sanzionato penalmente.

Sono in corso ulteriori accertamenti da parte dei carabinieri per verificare l’eventuale esistenza di altri episodi simili nella stessa zona o su territori limitrofi.