Un nuovo episodio di guida pericolosa scuote il quartiere di Posillipo, dove le corse notturne e le manovre azzardate sono ormai diventate una drammatica consuetudine. A denunciarlo è un cittadino che ha pubblicato un video choc sulla pagina Facebook del deputato Francesco Emilio Borrelli, mostrando chiaramente quanto accaduto.

Nel filmato, ripreso da una telecamera di sorveglianza privata, si vede una vettura sfrecciare a velocità elevata, perdere il controllo in curva e schiantarsi violentemente contro un’auto parcheggiata. Dopo l’impatto, l’auto responsabile si allontana dalla scena senza prestare soccorso, lasciando dietro di sé danni evidenti.

«Corrono come su una pista»: la denuncia dei cittadini

«Salve Borrelli. Ecco cosa succede tutte le sere nella terra di nessuno chiamata Posillipo. Corrono a tutta velocità come se fossero su una pista», scrive indignato l’autore della denuncia, accompagnando le immagini con un appello a interventi urgenti per la sicurezza della zona.

Una curva già nota per la sua pericolosità

La curva teatro dell’incidente, già segnalata più volte in passato per la sua pericolosità, si conferma uno dei punti critici del quartiere, soprattutto nelle ore serali e notturne. I residenti parlano apertamente di corse clandestine, lamentando un vuoto di controlli da parte delle forze dell’ordine.