Macabro ritrovamento questa mattina a Torre del Greco, dove il corpo senza vita di un uomo, dall’apparente età di circa 60 anni, è scoperto nei pressi di piazzale della Repubblica, non lontano dalla stazione centrale della Circumvesuviana. A notarlo, per primi, sarebbero alcuni pendolari diretti in stazione, insospettiti dalla presenza dell’uomo riverso accanto alle panchine in pietra lavica, in un’area attrezzata con giostrine per bambini.

La scena ha subito attirato l’attenzione e ha spinto i passanti ad allertare le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia, che hanno delimitato l’area e avviato le prime verifiche. Intorno al luogo del ritrovamento si è rapidamente formato un piccolo gruppo di curiosi, mentre gli inquirenti cercavano di risalire all’identità della vittima, di cui al momento non è noto se siano trovati documenti o effetti personali.

Dalle prime informazioni raccolte, sul corpo dell’uomo non sarebbero riscontrati segni evidenti di violenza. Questo elemento farebbe ipotizzare, almeno inizialmente, un decesso dovuto a cause naturali, forse un malore improvviso. Tuttavia, non è esclusa alcuna ipotesi, anche in considerazione del fatto che la zona, soprattutto nelle ore serali, è talvolta frequentata da soggetti fragili, tra cui tossicodipendenti e persone senza fissa dimora.

Le indagini proseguono per fare piena luce sull’accaduto e comprendere con esattezza cosa abbia provocato la morte dell’uomo.