Macabro ritrovamento in un’azienda bufalina del territorio a Serre: il cadavere di un uomo di 37 anni, di origine indiana, è rinvenuto all’interno di una vasca del letame. Il corpo, già in stato di decomposizione, è stato scoperto dai presenti che hanno subito allertato le forze dell’ordine.

La salma sequestrata su disposizione della Procura

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente avviato le indagini per ricostruire le circostanze della morte. Su disposizione della Procura della Repubblica di Salerno, la salma è posta sotto sequestro ed è attualmente custodita presso l’obitorio dell’ospedale di Eboli, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Attesa per l’esame medico-legale

Il medico legale effettuerà a breve un esame esterno del corpo, seguito – con ogni probabilità – da un’autopsia, al fine di determinare le cause del decesso e stabilire se si tratti di morte naturale, accidentale o violenta.

Nessun legame lavorativo con l’azienda

Al momento è confermato che l’uomo non era un dipendente dell’azienda in cui lo hanno trovato. Questo elemento rende ancora più complessa la ricostruzione dei fatti. Gli investigatori non escludono alcuna pista: tra le ipotesi al vaglio ci sono un possibile incidente, un gesto volontario o il coinvolgimento di terzi.