Ancora una notte di controlli serrati nel centro storico e nel quartiere Chiaia di Napoli, epicentri della movida cittadina. I carabinieri della compagnia Napoli Centro hanno pattugliato le strade affollate da giovani, concentrando l’attenzione soprattutto sulla crescente diffusione di armi tra i giovanissimi.

Armi tra le mani dei ragazzi: tre denunciati

Nel corso dell’operazione, i militari hanno fermato tre ragazzi di 16, 20 e 25 anni trovati in possesso di armi potenzialmente letali. Nelle loro mani: un bastone nunchaku, un coltello a serramanico di 15 centimetri e un tirapugni artigianale. Alla richiesta di spiegazioni, uno dei giovani ha dichiarato: «Non volevo fare niente di male, solo qualche foto». Tutti e tre sono stati denunciati, mentre il minorenne è affidato alla madre, sconvolta e incredula per quanto accaduto.

Droga e comportamenti a rischio: 13 giovani segnalati

Sempre più frequente il consumo di sostanze tra gli adolescenti. Durante i controlli, 13 giovanissimi clienti di spacciatori del centro sono stati segnalati alla Prefettura per uso personale di droga. Una situazione che evidenzia la necessità di un intervento anche sul piano educativo e sociale.

Sicurezza stradale: scooter senza casco e false generalità

Sul fronte della sicurezza stradale, le forze dell’ordine hanno elevato 52 contravvenzioni. In particolare, 15 multe per mancato utilizzo del casco e 21 scooter sono stati sequestrati. Due giovani, di 17 e 19 anni, sono stati denunciati: il primo per aver fornito false generalità ai militari, probabilmente ignaro della gravità del reato; il secondo per aver forzato un posto di blocco alla guida di uno scooter, sempre senza casco.

Denunciato parcheggiatore abusivo e irregolarità nei locali

Nell’ambito dei controlli alla legalità, i carabinieri hanno anche denunciato un parcheggiatore abusivo nell’area dei “baretti”. Inoltre, in collaborazione con il personale dell’ASL Napoli 1, sono stati ispezionati diversi locali notturni frequentati per l’aperitivo. Il bilancio: 11 prescrizioni per carenze igienico-sanitarie.