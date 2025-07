Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato un importante bando di concorso per l’assunzione di 3.839 unità di personale non dirigenziale a tempo pieno e determinato (massimo 36 mesi), da inquadrare nell’Area dei Funzionari e dell’elevata qualificazione del comparto Funzioni Locali, come previsto dal CCNL 2019-2021.

I vincitori del concorso saranno assegnati presso gli Ambiti Territoriali Sociali (ATS) per rafforzare l’offerta dei servizi sociali, con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze territoriali e potenziare la capacità di presa in carico dei cittadini più fragili.

Profili professionali richiesti

Il concorso prevede la selezione per cinque diverse figure professionali:

873 Funzionari amministrativi (Codice A)

736 Funzionari contabili ed esperti in rendicontazione economico-finanziaria (Codice B)

979 Psicologi (Codice C)

954 Educatori professionali socio-pedagogici (Codice D)

297 Pedagogisti (Codice E)

Ripartizione territoriale dei posti disponibili

La distribuzione dei posti su base regionale evidenzia una forte concentrazione nel Sud Italia, con Sicilia, Lombardia, Campania e Puglia tra le destinazioni principali:

Sicilia: 509 posti

Lombardia: 455

Campania: 410

Puglia: 356

Veneto: 306

Lazio: 245

Emilia-Romagna: 226

Toscana: 233

Calabria: 208

Piemonte: 162

Sardegna: 170

Liguria: 115

Marche: 124

Friuli-Venezia Giulia: 84

Basilicata: 64

Umbria: 50

Molise: 34

Abruzzo: 20

Valle d’Aosta: 11

Trentino-Alto Adige: 8

Finalità del bando

L’iniziativa punta a rafforzare l’infrastruttura sociale locale attraverso l’assunzione di professionisti con competenze in ambito sociale, psicologico e pedagogico. Le nuove équipe multidisciplinari dovranno garantire interventi più efficaci e personalizzati di presa in carico, migliorando l’accessibilità e la qualità dei servizi sul territorio.

Come partecipare al concorso

Scadenza e modalità di candidatura: la domanda può essere presentata esclusivamente per uno solo dei profili.

Sito ufficiale per consultazione e candidatura: INPA – Dettaglio bando

I candidati vincitori saranno assegnati alle amministrazioni locali in base all’ordine di graduatoria e alle preferenze territoriali espresse al momento della domanda.