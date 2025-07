Pubblicato il bando di concorso pubblico per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di 79 funzionari presso la Regione Sicilia, nell’ambito di un programma di ricambio generazionale della Pubblica Amministrazione.

Posti disponibili

Il concorso prevede l’assunzione di:

63 Funzionari economico-finanziari – Categoria D, posizione economica D1 (Codice: ECOFI)

16 Funzionari di controllo di gestione – Categoria D, posizione economica D1 (Codice: COGE)

Requisiti richiesti

Per partecipare al concorso è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti:

Laurea in discipline economiche o aziendali, come specificato nel bando;

Possesso di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale);

Disponibilità di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC);

Altri requisiti generali per l’accesso al pubblico impiego (cittadinanza italiana o UE, idoneità fisica, godimento dei diritti civili e politici, ecc.).

Scadenza

Il termine ultimo per la presentazione della domanda è fissato al 4 agosto 2025.

Come presentare domanda

La domanda di partecipazione deve essere inviata esclusivamente in modalità telematica, secondo le modalità indicate nel bando, utilizzando SPID e una PEC personale.

Dove consultare il bando

Il bando completo, con i dettagli sui requisiti specifici, le prove d’esame, le materie oggetto di valutazione, le modalità di selezione e la piattaforma per l’invio delle domande, è disponibile sul sito ufficiale della Regione Sicilia.