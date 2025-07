Entro settembre si terrà in Campania il maxi-concorso per l’assunzione di circa 1.200 operatori socio-sanitari (OSS), una selezione pubblica molto attesa da centinaia di lavoratori, in particolare da coloro attualmente impiegati nelle cooperative sociali. A questi ultimi sarà riservato il 50% dei posti disponibili. La pubblicazione della banca dati dei quesiti è prevista per il 6 agosto. L’annuncio ufficiale è stato dato dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.

Valeria Ciarambino: “Un traguardo importante per chi ha servito la sanità in anni difficili”

A commentare positivamente la notizia è stata anche Valeria Ciarambino, vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto, da tempo impegnata sulla vicenda:

«Accolgo con favore l’annuncio del presidente De Luca e sono orgogliosa di aver contribuito affinché si arrivasse a questo importante risultato. Questo concorso rappresenta un’opportunità concreta per tanti OSS delle cooperative sociali, che hanno prestato servizio con dedizione durante i periodi più critici, dal commissariamento alla pandemia da Covid-19».

Ciarambino ha poi rilanciato un appello alla Regione per rafforzare ulteriormente il sistema sanitario campano:

«Rinnovo la richiesta di procedere con lo scorrimento delle graduatorie già esistenti e di stabilizzare i lavoratori che da anni operano con contratti precari. Dobbiamo unire il bisogno di nuove assunzioni alla valorizzazione del personale che ha garantito la continuità assistenziale anche nei momenti più difficili».

Obiettivo: una sanità campana più solida e inclusiva

Secondo Ciarambino, il rafforzamento del personale sanitario è essenziale per costruire una sanità regionale più efficiente, equa e orientata ai diritti dei cittadini:

«La Campania ha bisogno di una sanità forte, inclusiva, capace di premiare le competenze e assicurare servizi di qualità ai cittadini. Questo concorso è un passo nella giusta direzione».