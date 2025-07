Ufficialmente pubblicato il nuovo concorso Formez PA rivolto a laureati interessati a collaborare a progetti connessi al PNRR. L’iniziativa coinvolge le regioni Lazio e Campania ed è finalizzata all’assunzione di 18 unità di personale, che saranno inquadrate con contratto di lavoro a tempo determinato nel profilo professionale C1. La selezione avverrà tramite valutazione dei titoli e colloquio individuale.

Le figure richieste saranno assegnate a progetti specifici nei territori di Roma e Napoli, in base alle necessità operative dei programmi in corso. I contratti avranno durata fino al 30 giugno 2026, con possibilità di proroga qualora i progetti vengano estesi. Le professionalità ricercate riguardano ambiti strategici per l’amministrazione pubblica: sviluppo organizzativo, economia e gestione, informatica, statistica e formazione.

Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani o europei in possesso di una laurea triennale o magistrale, o titoli equipollenti, con almeno sei mesi di esperienza professionale maturata dal 2018 in attività coerenti con il profilo scelto. Ogni area prevede classi di laurea specifiche: per esempio, i candidati ai profili economico-gestionali dovranno aver conseguito titoli in discipline giuridiche, economiche o delle scienze politiche, mentre per l’ambito informatico sono richiesti percorsi in ingegneria, informatica o statistica applicata.

La valutazione dei titoli potrà assegnare un massimo di 13 punti, in base al voto di laurea e al possesso di titoli post-laurea come master o dottorati. Il colloquio, che si svolgerà in presenza a Roma, assegnerà fino a 30 punti. Durante l’intervista saranno approfondite le tematiche connesse ai progetti PNRR, le esperienze pregresse dei candidati, le motivazioni personali e le competenze istituzionali e trasversali richieste per il ruolo.

Per candidarsi è necessario compilare la domanda esclusivamente online attraverso il portale inPA, autenticandosi con credenziali SPID o CIE. È richiesto anche il possesso di un indirizzo PEC intestato al candidato. Il termine per la presentazione della domanda è fissato alle ore 16:00 dell’11 luglio 2025. È previsto il pagamento di un contributo di partecipazione pari a 10 euro.