Luglio 2025 si conferma un mese cruciale per chi aspira a lavorare nella Pubblica Amministrazione. Diversi bandi attivi offrono migliaia di posti in ambiti strategici come forze armate, amministrazione finanziaria, pubblica sicurezza e servizi territoriali. Di seguito, una panoramica dei principali concorsi pubblici in scadenza, con dettagli utili su requisiti, profili ricercati e modalità di selezione.

1. Concorso Allievi Carabinieri 2025

Posti disponibili: 4.918

Scadenza: 7 luglio 2025

Requisiti: Diploma di scuola superiore; aperto anche ai civili

Profilo: Allievo Carabiniere, con possibilità di accesso a carriera militare

2. Concorso Marina Militare – Allievi Ufficiali

Posti disponibili: 212

Scadenza: 9 luglio 2025

Requisiti: Diploma o laurea; aperto anche a candidati civili

Profilo: Allievi Ufficiali per ruoli operativi e di comando nella Marina

3. Concorso Carriera Prefettizia

Posti disponibili: 158

Scadenza: 10 luglio 2025

Ruolo: Viceprefetto Aggiunto (dopo corso di formazione)

Retribuzione: Tra €76.800 e €86.400 lordi annui

Requisiti: Laurea magistrale; selezione tramite prove scritte e orali

4. Agenzia delle Entrate – Funzionari Tecnici

Posti disponibili: 250

Scadenza: 14 luglio 2025

Profilo: Funzionario tecnico per attività catastali, cartografiche e valutative

Contratto: Tempo indeterminato

Prova d’esame: Test a risposta multipla su competenze tecniche, normative e logiche

5. Selezione riservata ai disabili – Agenzia delle Entrate Campania

Posti disponibili: Non specificato

Scadenza: Presentazione candidature dal 21 al 25 luglio 2025

Requisiti: Licenza media o assolvimento dell’obbligo scolastico

Profilo: Operatore – Addetto all’archivio

Contratto: Tempo indeterminato

6. Concorso Ambiti Territoriali Sociali (ATS)

Posti disponibili: 3.839

Scadenza: 30 luglio 2025

Profili richiesti: Amministrativi, contabili, psicologi, pedagogisti, educatori socio-pedagogici

Selezione: Prova scritta unica con 60 domande a risposta multipla

25 domande su materie comuni

20 domande specifiche per profilo

8 domande logico-deduttive

7 domande situazionali

Gestione concorso: Formez PA, con graduatorie regionali distinte

Come Prepararsi e Dove Candidarsi

Per ciascun concorso è fondamentale:

Verificare il bando ufficiale sul sito dell’ente promotore

Accertare il possesso dei requisiti specifici

Prepararsi in modo mirato alle prove selettive, con particolare attenzione ai quiz a risposta multipla, prove logiche e situazionali

Le selezioni pubbliche attive a luglio 2025 rappresentano un’occasione concreta per accedere a ruoli stabili nella pubblica amministrazione. Monitorare le scadenze e i requisiti dei bandi è il primo passo per intraprendere un percorso professionale nel settore pubblico.

Per aggiornamenti, bandi ufficiali e materiali di studio, consulta regolarmente i siti istituzionali (Ministero della Difesa, Agenzia delle Entrate, Formez PA).