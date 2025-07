Dramma a Cervinara, in provincia di Avellino, dove un uomo di 68 anni è morto folgorato da una scarica elettrica nel giardino della propria abitazione. La vittima è Rosario Manfredonia, commerciante molto conosciuto nella Valle Caudina per la sua storica attività di panificazione.

Fatale una scossa elettrica durante lavori al pozzo

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo stava eseguendo dei lavori di manutenzione su un pozzo artesiano quando sarebbe stato colpito da una scossa elettrica che non gli ha lasciato scampo. L’incidente si è verificato all’interno della proprietà privata.

Inutili i soccorsi: il decesso sul posto

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 di Cervinara, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile. I soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Presenti anche le forze dell’ordine e i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato gli accertamenti tecnici.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Sono in corso indagini per ricostruire con precisione l’accaduto e verificare eventuali responsabilità. Le autorità stanno esaminando l’impianto elettrico collegato al pozzo e le condizioni in cui si stavano svolgendo i lavori.