Un grave episodio ha scosso la tranquillità notturna di via Napoli a Pozzuoli: intorno alle 3 del mattino di venerdì, un commando armato ha aperto il fuoco contro una vetrata del nuovo locale dello Zenith Cafè & Restaurant, in fase di ristrutturazione. Sul posto era presente un vigilante, rimasto fortunatamente illeso. I malviventi sono poi fuggiti a bordo di uno scooter, facendo perdere le loro tracce in direzione Pozzuoli.

I fatti: sette colpi contro la vetrata, nessun ferito

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, due uomini a volto coperto, in sella a uno scooter, si sono avvicinati all’ingresso della storica sede dello Zenith Cafè. La presenza di una guardia giurata non ha scoraggiato il gruppo armato, che si è diretto verso il nuovo locale in fase di apertura, situato a pochi metri di distanza.

Uno dei due ha quindi esploso sette colpi di pistola contro una vetrata del nuovo immobile, colpendola dall’esterno, presumibilmente da una posizione sopraelevata. L’azione è durata pochi secondi, dopodiché i due sono fuggiti senza lasciare indizi immediati. La guardia giurata ha subito avvertito il titolare dell’attività e le forze dell’ordine.

Indagini in corso, nessuna pista esclusa

Le indagini sono affidate ai carabinieri, che stanno analizzando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti nella zona. Al momento non si esclude alcuna ipotesi: dall’intimidazione a scopo estorsivo a un possibile atto dimostrativo.

Il titolare dello Zenith, un giovane imprenditore conosciuto e stimato nella zona flegrea, ha riferito di non aver mai ricevuto minacce, né di essere coinvolto in controversie che possano giustificare un simile gesto. Un dettaglio che rende ancora più incerto il movente.