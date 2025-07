Un uomo di 45 anni, Catalin Ionita, di nazionalità romena, è trovato senza vita in un casolare abbandonato nella zona tra viale della Libertà e viale Europa, ad Aversa. Secondo i primi rilievi, è stato ucciso con tre colpi di arma da fuoco.

A dare l’allarme, nella mattinata di venerdì 5 luglio, alcuni residenti della zona che hanno sentito esplosioni di colpi di pistola provenire dallo stabile. Quando la Polizia di Stato è arrivata sul posto, per l’uomo non c’era più nulla da fare: era già deceduto.

Una vittima conosciuta in zona

Ionita, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, non aveva un lavoro fisso né un’abitazione, e viveva probabilmente nello stesso edificio abbandonato in cui lo hanno ritrovato. Era noto nella zona e alcuni residenti lo hanno riconosciuto, aiutando la Polizia nell’identificazione.

Indagini in corso, si ipotizza lite finita nel sangue

La scena del crimine è ora sotto esame degli agenti del Commissariato di Aversa e della Squadra Mobile di Caserta, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica dell’omicidio e individuare l’autore del gesto.

Al momento nessuna pista è esclusa, ma una delle ipotesi è che Ionita conoscesse il suo assassino e che il delitto sia maturato nel contesto di una lite degenerata.

La matrice dell’omicidio resta da chiarire: non si esclude un regolamento di conti o un gesto impulsivo all’interno di dinamiche legate all’emarginazione.