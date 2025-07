La Summer School PAESC un’iniziativa congiunta di INDIRE ed il coordinamento italiano degli Ambasciatori europei del Patto per il Clima, pensata per fornire a docenti della scuola secondaria di II grado strumenti concreti per contribuire attivamente alla transizione ecologica dei territori. Il percorso formativo, che si svolgerà online, vede il coinvolgimento attivo della Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, centro di ricerca internazionale, indipendente e multidisciplinare che studia l’interazione tra cambiamenti climatici e società.

Questa iniziativa intende promuovere la collaborazione tra scuola e amministrazioni comunali attraverso un percorso formativo innovativo che collega educazione, partecipazione civica e politiche climatiche. Al termine del percorso, infatti, i partecipanti saranno in grado di consultare e analizzare i PAESC dei propri Comuni, proporre azioni concrete e supportare attivamente l’attuazione dei piani climatici locali.

Come avviene la formazione?

La Summer School sarà articolata in cinque incontri/dibattiti online pensati per stimolare il confronto e la partecipazione attiva, cui si affiancheranno momenti di formazione autonoma per approfondire i temi trattati e sviluppare il pensiero critico, la partecipazione civica e il dialogo democratico nelle scuole.

Con il supporto di EuCliPa.IT e della Fondazione CMCC, il percorso culminerà nella realizzazione di una proposta concreta: una Soluzione basata sulla Natura (SbN), ideata in relazione al proprio territorio di riferimento. Un’occasione unica per mettersi in gioco e contribuire in modo tangibile alla sostenibilità locale.

Informazioni e iscrizioni

Date del corso: 25–29 agosto 2025 dalle 17 alle 19.30

Iscrizione: entro il 31 luglio 2025

A chi si rivolge: docenti della scuola secondaria di secondo grado. La selezione avverrà tenendo conto di criteri territoriali, in coerenza con gli obiettivi e l’impostazione della ricerca-azione

Piattaforma: S.O.F.I.A. – ID corso 99225