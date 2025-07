Nuovi disagi per i pendolari della Circumvesuviana, a causa di un’interruzione su due tratte ferroviarie gestite da EAV – Ente Autonomo Volturno. In una nota ufficiale, EAV ha comunicato che “a causa di problemi tecnici alla linea aerea tra le stazioni di Poggiomarino e Flocco, la circolazione ferroviaria è momentaneamente sospesa”. Le tratte interessate dall’interruzione sono:

Poggiomarino – Scafati

Sarno – San Giuseppe Vesuviano

I treni in partenza da Napoli sono attualmente limitati alle stazioni di Scafati e San Giuseppe, rendendo impossibile proseguire oltre per i viaggiatori diretti nelle aree terminali.

Servizio sostitutivo in autobus attivo

Per ridurre i disagi, EAV ha attivato un servizio sostitutivo su gomma. Il primo autobus è partito alle 8:43 da Sarno in direzione San Giuseppe Vesuviano.

Gli utenti sono invitati a consultare gli aggiornamenti in tempo reale attraverso i canali ufficiali dell’azienda per pianificare i propri spostamenti.