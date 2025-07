Un gruppo di cinghiali è stato avvistato tra i bagnanti intenti a fare pic-nic nella pineta adiacente alla spiaggia di Sapri, a pochi metri dal mare. L’episodio è avvenuto nelle ultime ore e ha subito attirato l’attenzione di turisti e residenti. Gli animali hanno fatto irruzione nell’area ombreggiata, alla ricerca di cibo lasciato incustodito da famiglie e gruppi di vacanzieri.

La scena ripresa e condivisa sui social

Diversi presenti hanno documentato l’episodio con video e foto, poi finiti sui social, contribuendo a riportare al centro dell’attenzione un fenomeno sempre più diffuso: la presenza dei cinghiali in aree urbane e turistiche del Cilento.

Un fenomeno in crescita: allarme sicurezza

Non si tratta di un caso isolato. Gli avvistamenti di cinghiali lungo il litorale campano, anche in prossimità di centri abitati e zone balneari, sono ormai frequenti. Attirati da rifiuti organici e scarti alimentari, gli ungulati si sono progressivamente abituati alla presenza umana, perdendo il naturale timore che in passato li teneva lontani dalle aree popolate.

La situazione preoccupa, soprattutto durante l’estate, quando le spiagge e le aree verdi sono molto frequentate, aumentando i rischi di incontri ravvicinati e potenziali incidenti.

L’episodio riaccende il dibattito sulle misure di contenimento

Il nuovo avvistamento a Sapri riapre il dibattito sulla gestione della fauna selvatica e sulla necessità di adottare misure urgenti di contenimento. L’obiettivo è tutelare l’equilibrio ambientale ma anche garantire la sicurezza di cittadini, turisti e operatori del territorio.

L’episodio fa eco a un recente incidente avvenuto a Battipaglia, dove un cinghiale ha urtato uno scooter, causando il ferimento di un motociclista.