«Sono grata al Consiglio regionale per aver dato ampio consenso ai due emendamenti firmati da me e dal collega Picarone – dichiara Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo Misto – Grazie ai quali tutte le graduatorie regionali approvate tra il 2 maggio 2024 e la data di pubblicazione della norma godranno di un anno di proroga rispetto alla loro naturale scadenza. E il secondo emendamento chiarisce che la proroga delle graduatorie riguarda non solo Regione e Sanità, ma anche tutti gli Enti strumentali e le Agenzie regionali come ad esempio Aretur, Arus e altri.

Un risultato che estende alle più recenti graduatorie la proroga che già avevo fatto approvare per quelle vigenti al 1 maggio 2024 e che tanto beneficio aveva portato alla pubblica amministrazione regionale e alla sanità, consentendoci di immettere in servizio tanti professionisti con rapidità e senza dover sostenere i costi di nuovi concorsi. Rinnoviamo dunque un’iniziativa virtuosa per le migliaia di idonei “sospesi” nelle varie graduatorie regionali, offrendo ai nostri giovani qualificati l’opportunità di restare qui senza essere costretti a emigrare – aggiunge Ciarambino – Sono certa che questa notizia sarà accolta con soddisfazione da migliaia di cittadini campani che, dopo tanto studio e fatica per superare un concorso, vedono magari sfumare il sogno di un lavoro perché il tempo ha “cancellato” la graduatoria dopo i due anni previsti» conclude Ciarambino.