«Credo fermamente che il teatro e l’arte rappresentino strumenti fondamentali per l’inclusione sociale e la promozione del benessere, soprattutto per le persone più fragili. Per questo nell’ultima legge di bilancio regionale ho voluto fortemente sostenere e finanziare il progetto “TeatralMENTE” del Dipartimento di Psichiatria dell’Università Vanvitelli, una ricerca sul valore terapeutico dell’arteterapia e della teatroterapia nelle persone con disagio psichico grave, che prevede il coinvolgimento in laboratori di arte e teatro, offrendo loro occasioni per esprimere sé stessi, socializzare e favorire il percorso riabilitativo e l’inclusione – dichiara Valeria Ciarambino, Vicepresidente del Consiglio regionale della Campania e componente del Gruppo Misto.

“E sono orgogliosissima che proprio da questa iniziativa, grazie alla sinergia con gli straordinari volontari del Progetto Itaca da sempre al lavoro sui temi della salute mentale, sia nata l’idea di dare vita a una speciale compagnia teatrale, dal nome “Piccolo teatro in libertà”, che sta offrendo un percorso prezioso di riscatto e di crescita a tanti ragazzi che vivono un disagio psichico – continua la Vicepresidente – Vedere oggi realizzato lo spettacolo conclusivo di questo percorso mi emoziona ed è un’occasione importante per continuare a sensibilizzare sul tema della salute mentale e della prevenzione del disagio psicologico tra i giovani; senza dubbio un intervento innovativo per la riabilitazione e l’inclusione sociale dei pazienti psichiatrici in Campania, che mi auguro potrà venire replicato».