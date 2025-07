«La situazione sta diventando esplosiva e non possiamo restare a guardare». È l’allarme lanciato dal senatore di Forza Italia Francesco Silvestro, che nelle ultime ore ha avuto un colloquio con il Prefetto di Napoli per affrontare l’escalation di episodi violenti legati alla movida in città.

«Il Prefetto ha mostrato apertura alla possibilità di istituire una zona rossa nei quartieri più critici di Torre del Greco», ha dichiarato Silvestro. «Si tratta di un segnale forte, che va nella direzione del ripristino dell’ordine pubblico e della tutela della sicurezza dei cittadini».

Negli ultimi fine settimana, la città è stata teatro di risse, danneggiamenti e aggressioni, con episodi di microcriminalità che hanno destato forte preoccupazione tra residenti e commercianti. «Non possiamo accettare che la violenza e l’illegalità compromettano la serenità della comunità e penalizzino chi lavora onestamente», ha sottolineato il senatore.

Silvestro ha ribadito l’urgenza di interventi straordinari e immediati, sottolineando come le istituzioni debbano agire con determinazione: «Servono misure incisive, anche straordinarie, per restituire tranquillità alla città».

Infine, un ringraziamento al Prefetto: «Apprezzo l’attenzione e la disponibilità dimostrata. Continueremo a monitorare costantemente la situazione e a lavorare per garantire risposte rapide e concrete ai cittadini di Torre del Greco».