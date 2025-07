La comunità di Orta di Atella è sotto shock per la scomparsa di Gaetano Di Donato, 31 anni, deceduto il 17 luglio scorso in seguito a un tragico incidente stradale avvenuto a Madrid, in Spagna. Originario della provincia di Caserta, Gaetano si era trasferito all’estero con l’obiettivo di costruire un futuro nel settore della ristorazione. Lavorava come chef e, secondo le prime ricostruzioni, sarebbe travolto da un’auto mentre era in sella alla sua moto, probabilmente mentre si stava recando al lavoro.

La notizia ha raggiunto in poche ore la sua città natale, lasciando sgomenti familiari, amici e conoscenti. I genitori e i parenti più stretti sono immediatamente partiti per la Spagna per seguire le procedure necessarie e riportare a casa il corpo del giovane.

Toccanti le parole di un amico d’infanzia, che ha voluto ricordarlo così: «Gaetano era una persona speciale. Sempre volenteroso, con uno sguardo pieno di dignità. Aveva ancora tanto da costruire. Sapere che non lo rivedrò più mi spezza il cuore».