Continua l’operazione “Off Line” promossa dalla Polizia Locale di Napoli, finalizzata a contrastare comportamenti pericolosi alla guida, con particolare attenzione all’uso improprio del telefono cellulare durante la marcia.

Nel corso dell’ultima settimana, gli agenti motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale hanno contestato 162 violazioni dell’articolo 173 del Codice della Strada, che vieta l’uso di dispositivi elettronici mentre si è alla guida. Per tutti i conducenti coinvolti è scattato il ritiro della patente di guida, a conferma della linea di tolleranza zero adottata per tutelare la sicurezza stradale.

Sosta selvaggia: rimozioni e sanzioni nel quartiere San Ferdinando

Gli stessi agenti sono stati impegnati anche in un’intensa attività di controllo nel quartiere San Ferdinando, con particolare attenzione a piazza Municipio, via Pisanelli e via Leoncavallo, aree spesso soggette a fenomeni di sosta selvaggia.

Nel dettaglio:

43 veicoli sono sottoposti a controllo;

40 sono rimossi per sosta irregolare;

sono elevati 43 verbali per violazioni al Codice della Strada.

Controlli commerciali e ulteriori violazioni al Codice della Strada

Sempre nella stessa area, sono intervenuti anche gli agenti dell’Unità Operativa Chiaia, impegnati nel contrasto al commercio abusivo su suolo pubblico. Durante i controlli, sono elevate sanzioni amministrative per la vendita irregolare di calzini, con il conseguente sequestro della merce.

Ulteriori infrazioni contestate:

5 violazioni per uso del cellulare alla guida (con sospensione della patente);

1 violazione per mancata copertura assicurativa (veicolo sequestrato);

un verbale per mancato utilizzo delle cinture di sicurezza;

1 sanzione per assenza dei documenti di circolazione.

Obiettivo: sicurezza e legalità urbana

L’operazione “Off Line” si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e repressione dei comportamenti illeciti sulla strada, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza urbana e rafforzare il rispetto delle regole nei quartieri centrali e ad alta densità di traffico.