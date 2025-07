L’indipendenza economica non è più solo un sogno. Con il nuovo Bonus Affitto Giovani, il Comune di Milano offre un concreto sostegno a chi, sotto i 35 anni, ha deciso di vivere da solo ma si scontra con affitti sempre più insostenibili.

In un mercato immobiliare dove un monolocale può costare anche 1.500 euro al mese, specialmente nel centro città, per un giovane lavoratore trovare casa è una sfida. Le retribuzioni d’ingresso spesso non bastano, e l’aiuto delle famiglie non sempre è possibile.

Il nuovo contributo economico una tantum da 2.400 euro, erogato direttamente al proprietario dell’alloggio, vuole alleggerire le spese di chi ha già un contratto di affitto attivo e lavora a Milano.

Chi può richiedere il Bonus Affitto Giovani 2025

Il Bonus è rivolto a giovani lavoratori under 35 che vivono e lavorano a Milano. Di seguito i requisiti principali:

Età: massimo 34 anni

Lavoro avviato da almeno il 1° settembre 2023, con contratto:

subordinato

parasubordinato

autonomo

presso sede legale situata a Milano

Residenza a Milano da almeno 6 mesi, nello stesso alloggio oggetto del bonus

ISEE non superiore a 26.000 euro

Contratto di affitto registrato con durata minima di 12 mesi

Non essere proprietari o titolari di altri immobili adeguati in Lombardia

Nessun precedente di occupazione abusiva negli ultimi 5 anni

Cittadinanza italiana, UE o extra-UE con permesso di soggiorno regolare

Quanto vale il contributo

Il Bonus può arrivare fino a 2.400 euro, a copertura di circa cinque mensilità di affitto. Non copre invece spese extra come:

utenze (luce, gas, acqua)

spese condominiali

eventuali oneri accessori

Il contributo non viene accreditato al richiedente, ma versato direttamente al proprietario dell’immobile, per ridurre il carico sul giovane inquilino.

Come fare domanda: procedura online semplice e veloce

La richiesta si effettua esclusivamente online, accedendo alla piattaforma ufficiale Milano Abitare con SPID, CIE o CNS.

Ecco i passaggi da seguire:

Accedere al sito Milano Abitare

Registrarsi con le credenziali digitali

Compilare il modulo di richiesta bonus

Allegare la documentazione richiesta (ISEE, contratto d’affitto, ecc.)