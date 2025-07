Un immobile abusivo di circa 140 metri quadrati demolito in via Pisani, a Torre del Greco (Napoli), all’interno di un complesso scolastico. L’intervento si è svolto in esecuzione di due ordini di demolizione emessi dal Tribunale di Torre Annunziata, relativi a sentenze risalenti agli anni 2008 e 2009.

La struttura, realizzata in muratura con copertura piana, era adibita a uso abitativo ed era composta da un soggiorno, un bagno e due camere da letto. L’edificio sorgeva in un’area sottoposta a stringenti vincoli urbanistici e ambientali: la zona ricade infatti all’interno del Parco Nazionale del Vesuvio ed è soggetta a tutela paesaggistica e sismica, oltre a rientrare nella cosiddetta “zona rossa” a elevato rischio vulcanico.

La demolizione è avvenuta in regime di autodemolizione da parte del proprietario dell’immobile, senza ricorso ai fondi pubblici già stanziati dal Parco Nazionale del Vesuvio per gli interventi coattivi. Il risultato è possibile grazie all’attività di sensibilizzazione promossa dalla Procura della Repubblica di Torre Annunziata, che da tempo è impegnata nella tutela del territorio e nella lotta all’abusivismo edilizio all’interno dell’area vesuviana.