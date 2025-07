A metà luglio 2025, nonostante lo stanziamento di circa 400 milioni di euro previsto nella Legge di Bilancio, la Carta Dedicata a Te non è ancora stata ricaricata. Il motivo è l’assenza del decreto attuativo, documento indispensabile per avviare la procedura di erogazione.

Tempistiche ancora indefinite

Nel 2023, la carta venne distribuita a luglio, con una successiva ricarica straordinaria a dicembre. Nel 2024, invece, l’accredito avvenne in un’unica soluzione a settembre. Per il 2025, le previsioni più realistiche indicano una possibile finestra tra settembre e ottobre, ma nessuna data è attualmente confermata.

L’assenza del decreto attuativo impedisce ai Comuni di procedere con l’identificazione e la comunicazione ai beneficiari, bloccando di fatto tutta l’operazione.

Bonus straordinario 2024 mai arrivato

Tra aprile e maggio 2025, si era diffusa l’ipotesi di una ricarica extra per i titolari della carta 2024, da finanziare con i fondi non utilizzati l’anno precedente. Tuttavia, nessun provvedimento ufficiale è mai stato pubblicato. Né il Ministero competente, né l’INPS né Poste Italiane hanno confermato la misura, e nessun accredito straordinario è stato effettuato.

Chi ha diritto alla Carta Dedicata a Te

La Carta Dedicata a Te è rivolta ai nuclei familiari in difficoltà economica, con priorità a quelli che non beneficiano di altri sostegni economici.

Requisiti principali:

ISEE non superiore a 15.000 euro

Precedenza a nuclei familiari numerosi, con almeno 3 componenti e figli minori

Residenza in Italia

Esclusione per chi riceve altre forme di sostegno economico incompatibili, come Assegno di inclusione, Naspi, Dis-Coll o cassa integrazione

Non è necessario presentare domanda: le graduatorie sono stilate automaticamente da INPS, sulla base dei dati ISEE. I Comuni comunicano successivamente ai beneficiari l’esito e le modalità di ritiro della carta presso gli uffici postali.

Ricarica 2025: importo atteso

Nel 2023, l’importo iniziale fu di 382,50 euro, con un’aggiunta straordinaria di 77,20 euro a dicembre (totale 459,70 euro)

Nel 2024, la ricarica fu aumentata a 500 euro in un’unica soluzione

Per il 2025, non esistono ancora conferme ufficiali, ma è plausibile che l’importo resti intorno ai 500 euro, salvo variazioni nei criteri o nel numero di beneficiari. Le cifre definitive saranno fissate solo con la pubblicazione del decreto attuativo.

Cosa si può acquistare con la carta

La Carta Dedicata a Te è una carta elettronica prepagata, solitamente appartenente al circuito Mastercard. Può essere utilizzata solo per spese essenziali, con alcune limitazioni.

Spese ammesse:

Alimenti e generi alimentari di prima necessità (esclusi alcolici)

Carburante

Abbonamenti per il trasporto pubblico locale

Non è possibile prelevare denaro o utilizzarla per acquisti non autorizzati. Inoltre, la carta deve essere attivata con un primo acquisto entro il termine previsto: in caso contrario, il beneficio decade. Anche i fondi non spesi entro la scadenza indicata possono essere revocati.

Come evitare la perdita del beneficio

Per non perdere il diritto alla ricarica:

Verificare l’attivazione della carta entro i tempi comunicati

Utilizzare l’intero importo entro la scadenza indicata (di solito febbraio dell’anno successivo)

In caso di nuova assegnazione, controllare eventuali comunicazioni dal proprio Comune.